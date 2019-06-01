Динамо близко к трансферу ганского полузащитника (фото)

Мохаммед Кадири уже прибыл в Киев и должен пройти медосмотр.

Ганский защитник Мохаммед Кадири в ближайшее время может стать новичком "Динамо".

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

"Мохаммеду Кадири, которого последний месяц пристально вело Динамо, ради которого Заваров ездил в Россию и кандидатуру которого утвердил еще Хацкевич, осталось пройти медосмотр", - написал Бурбас.

Журналист также отметил, что тульский "Арсенал", в составе которого Кадири в прошлом сезоне играл на правах аренды, не стал активировать опцию выкупа игрока у "Аустрии".

"В Киев "Аустрия" отпускает ганца за вполне адекватную сумму", - добавил Бурбас.

Отметим, что Кадири уже выложил в своем аккаунте в Instagram фотографию с Майдана Независимости.

23-летний ганский футболист может сыграть на позиции опорного полузащитника и центрального защитника. Кадири уже вызывался в сборную Ганы, однако еще не дебютировал в национальной команде.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Кадири - 1,5 миллиона евро.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис сделал заявление по возможной продаже полузащитника Виктора Цыганкова.