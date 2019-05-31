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Украинские клубы в еврокубках: кто и когда стартует

11:43, 31 мая 2019
Футбол
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"Динамо" и "Шахтер" будут по традиции представлены в Лиге чемпионов в следующем сезоне / фото: ФК Шахтер

Две команды будут представлены в Лиге чемпионов, при этом чемпион страны "Шахтер" заявлен сразу же в групповой раунд самого престижного клубного турнира Старого Света. Его жеребьевка намечена на 29 августа.

Вице-чемпион Украины "Динамо" начнет евросезон в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка для киевлян пройдет 22 июля, а матчи этой стадии намечены на 6-7 и 13 августа. Ранее стали известны возможные соперники "бело-синих". В случае успеха "Динамо" нужно будет пройти еще этап плей-офф для выхода в групповой турнир.

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В случае поражения на любом из этапов квалификации Лиги чемпионов "Динамо" автоматически перейдет в Лигу Европы.

В Лигу Европы от Украины будут заявлены три клуба. "Александрия", как бронзовый призер Премьер-лиги, автоматически попала в групповой этап. Его жеребьевка состоится 30 августа.  

Еще две наших команды - луганская "Заря" и "Мариуполь" - стартуют в квалификации Лиги Европы. Луганский клуб начнет свой путь со второго раунда квалификации - жеребьевка этой стадии пройдет уже 19 июня, а матчи состоятся 25 июля и 1 августа.

"Мариуполь" стартует с третьего раунда – там жеребьевка пройдет 22 июля, а матчи будут сыграны 8-го и 15 августа. "Заре" до группового этапа нужно пройти три раунда квалификации, а "Мариуполю" - два.

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Теги: #Лига Европы#Лига чемпионов#ФК Шахтер#Динамо Киев