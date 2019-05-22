С флагом Украины на рукавах: в сети показали, как будет выглядеть новая форма Динамо (фото)

Официально форма киевлян на следующий сезон будет представлена 26 мая.

В сети появились изображения формы киевского "Динамо", в которой команда будет выступать в сезоне 2019-2020.

Об этом сообщает zbirna.com.

Дизайн формы разработан компанией New Balance.

Футболка домашней формы выполнена преимущественно в белом цвете с сине-желтыми элементами на рукавах.

Выездная форма - синего цвета, но выполнена в двух оттенках. Основная часть футболки будет светлее, а плечи и рукава - темнее. На рукавах также присутствуют цвета флага Украины. Также можно заметить, что воротник выездной футболки будет иметь более острый вырез.

Также, как сообщалось ранее, ожидается, что на форму будет нанесен автограф легендарного Валерия Лобановского.

Отметим, что официальная презентация формы пройдет 26 мая на матче "Динамо" - "Львов".

УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис задумался о смене главного тренера команды.