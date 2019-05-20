"Решим в конце сезона": Суркис задумался о смене тренера в Динамо (видео)

Президент Динамо хочет понять, есть ли у команды шансы побороться за Лигу чемпионов.

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что задумывается о смене главного тренера команды.

Об этом Суркис сказал в интервью программе "Профутбол".

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"В "Динамо" сватают Лужного, Калитвинцева или Михайличенко? Я думаю над этим. У Хацкевича заканчивается контракт. Но я ни с кем не разговаривал. У меня нет такой привычки кого-то обманывать. Михайличенко работает в офисе спортивным директором. Да, я с ним советуюсь, но я пока ни с кем не разговаривал", - сказал Суркис.

Президент "Динамо" также заявил, что хочет понять, если ли у команды под руководством Александра Хацкевича шансы выйти в групповой этап Лиги чемпионов:

"Чемпионат продолжается, я сейчас смотрю на качество игры команды, на то, как как она прогрессирует и есть ли у нас надежды побороться за Лигу чемпионов. В конце сезона будем решать. У нас будет время".

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-игрок "Динамо" Олег Гусев уехал на тренерскую стажировку в Мадрид.