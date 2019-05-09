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Новую форму Динамо украсит автограф Лобановского (фото)

14:51, 09 мая 2019
Футбол
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Автограф Валерия Лобановского появится на форме Динамо / фото: dynamo.kiev.ua

Об этом сообщает Telegram-канал "Записки динамовца".

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Отмечается, что автограф Лобановского будет расположен на футболке возле эмблемы "Динамо".

Новая форма уже готова, но еще не была презентована. Киевляне будут выступать в ней, начиная с сезона 2019-2020.

Напомним, легендарный тренер ушел из жизни 13 мая 2002 года. В этом году Лобановскому могло бы исполниться 80 лет.

Автограф Валерия Лобановского / фото: t.me/Dynamo_channel/4431

УНИАН также сообщал о том, что экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу извинился за свои слова о Лобановском.

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Теги: #Динамо#Валерий Лобановский