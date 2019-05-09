Новую форму Динамо украсит автограф Лобановского (фото)
14:51, 09 мая 2019Футбол
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В новом комплекте формы киевляне будут играть, начиная со следующего сезона.
Автограф Валерия Лобановского появится на форме Динамо / фото: dynamo.kiev.ua
На новой форме "Динамо" будет размещен автограф легендарного Валерия Лобановского.
Об этом сообщает Telegram-канал "Записки динамовца".
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Отмечается, что автограф Лобановского будет расположен на футболке возле эмблемы "Динамо".
Новая форма уже готова, но еще не была презентована. Киевляне будут выступать в ней, начиная с сезона 2019-2020.
Напомним, легендарный тренер ушел из жизни 13 мая 2002 года. В этом году Лобановскому могло бы исполниться 80 лет.
Автограф Валерия Лобановского / фото: t.me/Dynamo_channel/4431
УНИАН также сообщал о том, что экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу извинился за свои слова о Лобановском.
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