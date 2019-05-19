Манчестер Сити объявил об уходе легенды клуба

Венсан Компани выступал в составе английского клуба на протяжении одиннадцати лет.

Бельгийский защитник Венсан Компани покинет "Манчестер Сити" в летнее межсезонье.

Об этом сообщает официальный сайт "Ман Сити".

Финальный матч Кубка Англии против "Уотфорда" стал для Компани последним в составе "Манчестер Сити". Стороны не будут продлевать контракт, который истечет летом.

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33-летний Компани выступал за "Манчестер Сити" с 2008 года. В составе "горожан" бельгиец провел 360 поединков, в которых забил 20 голов. Вместе с "Сити" Компани завоевал двенадцать трофеев, в том числе четыре титула чемпиона Англии.

"Было много игроков, которые оказали влияние на возрождение нашего клуба, но, возможно, никто не был важнее Венсана Компани. На протяжении десятилетия Компани был источником силы, душой и сердцем команды", - отметил президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак.

Отметим, что Компани уже заявил, что в следующие три года будет играющим тренером "Андерлехта".

УНИАН ранее также сообщал о том, что нидерландский форвард Робин ван Перси провел свой прощальный матч.