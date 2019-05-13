Прощальный матч: знаменитому форварду сборной Голландии устроили коридор славы (видео)

Бывший нападающий сборной Голландии и "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси завершил карьеру.

Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси завершил карьеру.

Последним для 35-летнего форварда стал матч за «Фейеноорд» в 34-м туре чемпионата Голландии с «Ден Хаагом» (0:2). Футболисты обеих команд устроили ван Перси коридор почета прямо по ходу второго тайма встречи, сообщает ESPN.

LEGEND: @Persie_Official walks off to a guard of honour and standing ovation after his final game as a footballer 👏 pic.twitter.com/xpY2Fblj1x — ESPN UK (@ESPNUK) May 13, 2019

Ван Перси начинал карьеру в «Фейеноорде» (2001-2004), затем он играл за лондонский «Арсенал» (2004-2012), «Манчестер Юнайтед» (2012-2015) и «Фенербахче» (2015-2018). Прошлым летом он вернулся в родной клуб.

За карьеру игрока ван Перси завоевал 7 трофеев, включая Кубок УЕФА и победу в чемпионате Англии. Ван Перси также является лучшим бомбардиром в истории сборной Голландии. На его счету 50 голов в 102 играх. Он завоевал с командой серебро на ЧМ-2010 и бронзу на чемпионате мира-2014.

Кроме того, с болельщиками в Роттердаме простился главный тренер Джованни ван Бронкхорст. 44-летний специалист тренировал клуб с 2015 года и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Голландии.