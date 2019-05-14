Финал Кубка Украины: где смотреть матч Шахтер - Ингулец
В среду, 15 мая, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют донецкий "Шахтер" и клуб первой лиги "Ингулец" из пгт. Петрово (Кировоградская область).
Впервые в истории решающий поединок за национальный трофей пройдет в Запорожье. Начало матча - в 21.00.
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Также впервые одним из финалистов является команда, которая не представляет высший дивизион (середняк первой лиги "Ингулец").
Смотреть поединок в прямой трансляции можно на телеканале "Футбол 2". Начало трансляции - в 20.55. До и после матча эксперты в студии проанализируют шансы команд и ход борьбы.
УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Украины "Шахтер" - "Ингулец".