Шахтер близок к сенсационному трансферу экс-игрока Динамо
Донецкий "Шахтер" близок к подписанию контракта с экс-защитником "Динамо" Евгением Хачериди.
Об этом стало известно сайту Tribuna.com.
Отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Трансфером Хачериди занимается известный украинский агент Вадим Шаблий.
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31-летний украинский футболист, который пока еще является игроком ПАОКа, на данный момент перевозит свои вещи в Украину, так как сезон в Греции уже завершился.
Отметим, что в 2019 году Хачериди не сыграл за греческий клуб ни одного матча. Ранее сообщалось о том, что ПАОК и украинский защитник могут разорвать контракт по обоюдному согласию сторон. Таким образом, Хачериди сможет присоединиться к "Шахтеру" в статусе свободного агента.
Напомним, защитник уже мог перейти в "Шахтер" в 2013 году, но тогда подписал новый контракт с "Динамо".
УНИАН также сообщал о том, что наставник "Шахтера" Паулу Фонсека является претендентом на пост главного тренера "Ромы".