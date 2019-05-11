Звезду мирового футбола оштрафовали за позорную симуляцию (видео)

Златан Ибрагимович слишком артистично упал на газон, пытаясь заработать пенальти.

Дисциплинарный комитет MLS оштрафовал звездного форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича за симуляцию в матче против "Коламбус Крю".

Об этом сообщает ESPN.

На 23-й минуте матча Ибрагимович картинно упал на газон, пытаясь заработать пенальти. Голкипер "Коламбуса" Зак Штеффен не касался нападающего.

Ибрагимович требовал пенальти, однако арбитр не поверил артистичной попытке шведа заработать одиннадцатиметровый.

При рассмотрении дисциплинарным комитетом данного эпизода было установлено, что Ибрагимович симулировал. Сумма, на которую оштрафован форвард, не раскрывается.

Матч завершился поражением команды шведа со счетом 1:3.

Отметим, что в текущем чемпионате MLS Ибрагимович забил 9 голов в девяти матчах за "Гэлакси".

УНИАН также сообщал о том, что бразильского форварда Неймара дисквалифицировали на три матча.