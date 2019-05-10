Закончит сезон досрочно: одного из лучших футболистов мира дисквалифицировали на три матча

Неймар получил трехматчевую дисквалификацию за то, что ударил фаната.

Звездный нападающий ПСЖ Неймар получил трехматчевую дисквалификацию за то, что ударил фаната после сенсационного поражения в финале Кубка Франции против "Ренна".

Данное решение было принято Федерацией футбола Франции, сообщает официальный сайт организации.

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Еще на два матча бразилец дисквалифицирован условно.

Дисквалификация Неймара будет отсчитываться с 13 мая. Таким образом, он еще сможет принять участие в игре чемпионата Франции против "Анжера", после чего пропустит два оставшихся поединка Лиги 1 в текущем сезоне, а также матч за Суперкубок Франции в начале следующего сезона.

ПСЖ еще может попытаться обжаловать данное решение.

Напомним, бразильский форвард ударил по лицу болельщика, который оскорблял игроков ПСЖ, когда те поднимались на трибуну для церемонии награждения.

Как сообщал УНИАН, Неймар также был дисквалифицирован на три матча в Лиге чемпионов.