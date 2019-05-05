Обидчик Шахтера пропустил шесть голов за тайм в немецкой Бундеслиге (видео)

Франкфуртский "Айнтрахт" разгромно проиграл "Байеру" в чемпионате Германии.

В 32-м туре немецкой Бундеслиги "Байер" разгромил франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 6:1, забив все свои голы в первом тайме.

Для того, чтобы забить шесть мячей, "Байеру" понадобилось 36 минут. В составе "фармацевтов" дубль оформил Лукас Аларио, еще по голу провели Кай Хаверц, Юлиан Брандт и Чарлес Арангис, а также в свои ворота забил Мартин Хинтеррегер. У "Айнтрахта" отличился Филип Костич.

Лишь в четвертый раз в истории Бундеслиги одной из команд удалось забить шесть мячей за тайм. В предыдущий раз подобное случилось в 1978 году, когда шесть раз за 45 минут отличилась "Боруссия" Менхенгладбах.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги Европы "Айнтрахт" в 1/16 финала выбил из борьбы донецкий "Шахтер" (2:2, 4:1), а на данный момент ведет борьбу за выход в финал с "Челси" (первый матч завершился вничью - 1:1).

"Байер" - "Айнтрахт" - 6:1

Голы: Хаверц, 2, Брандт, 13, Аларио, 23, 34, Арангис, Хинтереггер, 36 (автогол) — Костич, 14

УНИАН также сообщал о том, что два лидера мюнхенской "Баварии" покинут клуб летом.