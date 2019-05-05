Два лидера Баварии Рибери и Роббен покинут клуб этим летом

Они провели в Мюнхене 22 года на двоих.

Мюнхенская «Бавария» объявила о том, что полузащитник Франк Рибери не будет продлевать контракт и летом покинет клуб.

«Для меня переход в «Баварию» стал воплощением мечты. Прощание с клубом будет непростым, но мы не должны забывать, чего мы добились вместе. Вместе мы выиграли более 20 титулов», – заявил Рибери, чьи слова цитирует официальный сайт "Баварии".

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Стоит отметить, что в декабре минувшего года об скором уходе из клуба также объявил другой легендарный футболист команды голландец Арьен Роббен.

«Франк и Арьен – выдающиеся футболисты. «Бавария» благодарна обоим за многое и организует великолепные и эмоциональные проводы. Они были важной частью самого успешного десятилетия в истории «Баварии». Роббен еще в конце 2018 года объявил, что летом завершит свою карьеру в «Баварии», – сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

36-летний Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, в ее составе он выиграл 22 трофея. 35-летний Роббен играет в Мюнхене с 2009 года. Он завоевал с клубом 19 трофеев.