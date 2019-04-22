Матч Динамо - Шахтер: президентские дебаты прошли безболезненно для поля НСК "Олимпийский"

Об этом заявил главный агроном арены.

Главный агроном НСК «Олимпийский» Максим Стельмах рассказал о состоянии поля после дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского и о том, как скажется это событие на подготовку к матчу "Динамо" - "Шахтер".

"Дебаты никоим образом не повлияли на состояние газона, так как никакой нагрузки на поле не было. Оно накрывалось специальным защитным покрытием всего лишь на сутки.

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Зрителей было не так много, время их пребывания непродолжительно, и вели они себя спокойно, поэтому для поля это событие прошло абсолютно безболезненно. На следующий день с самого утра я лично провел инспекцию поля, и все было нормально, никаких повреждений", - отметил Максим Стельмах в интервью официальному сайту ФК "Динамо".

"Сам газон пребывает не в лучшем состоянии из-за погодных условий. Ночи еще не очень теплые, и поле не идеально, но мы работаем над этим, думаю, до начала матча оно будет выглядеть прилично, но, конечно, хотелось, чтобы было лучше. Но это совсем не связано с дебатами", – добавил Стельмах.

Добавим, что центральный матч 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" пройдет в среду, 24 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве.