Лига чемпионов, Тоттенхэм - Манчестер Сити: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть

В Лондоне на новой арене "Тоттенхэма" состоится первый четвертьфинальный матч ЛЧ.

Во вторник, 9 апреля в Лондоне на новой арене "Тоттенхэма" - Tottenham Hottspur Stadium - пройдет первый матч 1/4 финала, в котором сыграют два английских клуба - "Тоттенхэм" и "Ман Сити".

Турнирный путь

В этом сезоне английские клубы здорово выступают в еврокубках: борьбу в Европе до сих пор ведут 6 из 7-ми стартовавших команд. И как минимум одна из них пройдет в полуфинал Лиги чемпионов, ведь жребий свел уже в 1/4 финала "Шпор" и "Горожан".

"Сити" продолжает демонстрировать отменную форму в последнее время. Подопечные Пепа Гвардиолы уже выиграли 1 трофей, в финале Кубка лиги одолев по пенальти "Челси". А в остальных турнирах выиграли 13 последних матчей кряду! Команда вышла в финал Кубка Англии и полна решимости победить как в чемпионате страны, так и в Лиге чемпионов. Шансы на это есть, и они неплохие. Но и у "Тоттенхэма" есть козыри.

Расклады перед игрой

В еврокубках между собой команды встретятся впервые в истории. Тем не менее, предыдущие встречи в еврокубках с английскими клубами для "Ман Сити" были неудачными. "Горожане" четырежды играли против команд со своей страны - и все четыре раза проиграли с общим счетом 1:7.

Другой козырь "Тоттенхэма" - новый стадион. Tottenham Hottspur Stadium пока что принял один официальный матч - в поединке чемпионата Англии "Шпоры" обыграли "Кристал Пэлас". Так что матч против "Ман Сити" станет первой еврокубковой встречей на новой арене. Разумеется, такой праздник нельзя испортить поражением, а значит, у команды Почеттино будет еще один стимул не ударить в грязь лицом.

Хавбек "Тоттенхэма" Сон Хюн Мин накануне поединка заявил: "Что касается нового стадиона, конечно, это сделает нас сильнее. Возможно, игроки "Сити" этого не осознают, потому что свои домашние матчи они все время играли на родной арене, тогда как мы почти два года проводили матче на чужом стадионе. Нам очень не хватало своей арены".

Ну и отметим, что лондонцы целенаправленно готовятся к этому поединку с 3 апреля, тогда как "Горожане" в субботу провели непростой матч 1/2 финала Кубка страны против "Брайтона". Такой сложный график в итоге может дать о себе знать, однако пока что команда Гвардиолы не дает шансов усомниться в своей силе.

Прогноз

Рискнем предположить, что "Сити" как минимум не проиграет, а встреча получится результативной: обе команды порадуют нас забитыми мячами.

Ориентировочные составы:

"Тоттенхэм": Льорис - Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис - Сиссоко, Алли - Эриксен, Сон, Роуз - Кейн.

Не сыграют: Дайер (пах), Ламела (задняя мышца бедра)

Под вопросом: Орье (задняя мышца бедра), Льоренте (сотрясение мозга)

"Манчестер Сити": Эдерсон - Данило, Ляпорт, Отаменди, Менди - де Брейне, Фернандиньо, Гюндоган - Бернарду Силва, Жезус, Стерлинг.

Не сыграют: Браво (ахилл), Зинченко (бедро)

Под вопросом: Агуэро (мышечная травма), Делф (не сообщается), Уокер (задняя мышца бедра)

Где смотреть

Транслировать матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" в Украине будет телеканал "Футбол 1" начиная с 22.00.