Главного тренера Динамо Хацкевича не пригласили на пресс-конференцию после матча с Шахтером

В свою очередь, наставник "Шахтера" Паулу Фонсека встретился с журналистами в конференц-зале.

Главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича не пригласили на послематчевую пресс-конференцию после поединка 1/4 финала Кубка Украины против "Шахтера" (1:1, 3:4 по пен.). Наставник прождал почти час, но приглашения так и не получил, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Отметим, что согласно регламенту Кубка Украины, пресс-служба принимающей стороны должна первым пригласить на послематчевую пресс-конференцию главного тренера команды гостей. В свою очередь, наставник "Шахтера" Паулу Фонсека встретился с журналистами в конференц-зале.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. Основное время игры завершилось вничью - 1:1.