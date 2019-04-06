Арсенал-Киев победил Черноморец в поединке аутсайдеров УПЛ

Киевляне не покинули последнюю строчку в таблице.

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги встречались два аутсайдера первенства - "Черноморец" в Одессе принимал "Арсенал-Киев". Столичная команда уверенно победила со счетом 3:1, сообщает официальный сайт УПЛ.

Подопечные Игоря Леонова максимально себя проявили в первой половине игры, сумев уйти на перерыв со счетом 3:0 в свою пользу. В составе "канониров" в первом тайме отличились Гаэтан Мисси Мезу, Ориховский, а также реализовавший пенальти Вакуленко.

Во втором тайме команда Ангела Червенкова отыграла один мяч, но на большее одесситов не хватило. Гол на счету Чорния.

"Арсенал-Киев" после сегодняшней победы набрал 15 очков, приблизившись к "Черноморцу" на расстояние лишь одного пункта.