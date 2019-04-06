Десна забила Олимпику два безответных мяча в поединке УПЛ

"Олимпик" пропустил по мячу в каждом из таймов.

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги "Десна" на выезде в Киеве обыграла "Олимпик" со счетом 2:0. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Гости открыли счет на 23-й минуте встречи, когда Денис Фаворов забил с передачи Сергея Старенького. Во втором тайме Старенький забил уже сам, протолкнув мяч в ворота после неразберихи в штрафной "Олимпика".

Таким образом, "Десна" поднялась на 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Олимпик" остается 10-м.

В следующем матче подопечные Вячеслава Шевчука отправятся в Одессу к "Черноморцу", а "Десна" в Чернигове примет "Карпаты".