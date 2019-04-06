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Десна забила Олимпику два безответных мяча в поединке УПЛ

16:14, 06 апреля 2019
Футбол
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&quot;Десна&quot; обыграла &quot;Олипик&quot; / desna.football

Гости открыли счет на 23-й минуте встречи, когда Денис Фаворов забил с передачи Сергея Старенького. Во втором тайме Старенький забил уже сам, протолкнув мяч в ворота после неразберихи в штрафной "Олимпика".

Таким образом, "Десна" поднялась на 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Олимпик" остается 10-м.

В следующем матче подопечные Вячеслава Шевчука отправятся в Одессу к "Черноморцу", а "Десна" в Чернигове примет "Карпаты".

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Теги: #УПЛ-2018/19погода в Киеве