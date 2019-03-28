Марьян Швед признан лучшим игроком месяца чемпионата УПЛ

Футболист набрал 41 процент голосов.

По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем стал вингер «Карпат» Марьян Швед.

Футболист набрал 41 процент голосов, сообщает официальный сайт УПЛ.

В голосовании принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в феврале и марте: 19 тур — Марьян Швед («Карпаты»), 20 тур — Александр Караваев («Заря»), 21 тур — Виктор Коваленко («Шахтер»), 22 тур — Виктор Цыганков («Динамо»), а также футболисты, которые, по мнению нашего экспертного совета, отличались стабильностью на протяжении февральских и мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Александр Бандура («Львов»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»), Тайсон («Шахтер»), Александр Піхальонок («Мариуполь»).

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в феврале-марте, на официальном сайте УПЛ.

Всего в голосовании приняло участие около 3 300 поклонников футбола. Результат их выбора такой:

Марьян Швед — 41 % голосов,

Виктор Цыганков — 35 %,

Тайсон — 11 %,

Александр Пихаленок — 4 %,

Александр Бандура — 3 %,

Виктор Коваленко — 3 %,

Александр Караваев — 2 %,

Сергей Вакуленко — 1 %.