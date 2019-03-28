Запорожский горсовет заложил стадион, на котором состоится финал Кубка Украины по футболу

Городской власти не хватает 5 млн долл, чтобы достроить терминал международного аэропорта «Запорожье».

Депутаты Запорожского городского совета отдали центральный стадион города «Славутич Арена» под банковский залог. Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли депутаты вчера вечером, 27 марта, на сессии горсовета.

Депутаты решили передать стадион «Славутич Арена» в банковский залог, чтобы получить кредит в сумме 5 млн долл. Эти средства будут направлены на завершение работ при строительстве нового пассажирского терминала коммунального предприятия «Международный аэропорт «Запорожье».

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Решение о передаче объекта под залог депутаты приняли со второй попытки – первое голосование они «провалили», после чего городской голова Владимир Буряк объявил перерыв. Во время второго голосования депутаты все же поддержали проект решения – за него проголосовали 33 депутата из 64.

Чтобы достроить новый пассажирский терминал аэропорта «Запорожье» город решил привлечь кредит в сумме 10 млн долл. Первый транш в размер 5 млн долл аэропорт уже получил, чтобы на счета поступила вторая часть суммы, город должен отдать банку в залог объект недвижимости, который не может быть отчужден. Поэтому депутаты решили отдать в залог стадион.

Стадион «Славутич Арена» является имуществом коммунального футбольного клуба «Металлург». В качестве залога будут использованы трибуны, футбольное поле, навесы и ряд других объектов на стадионе.

Кредит на строительство терминала Запорожский городской совет взял у государственного банка в сентябре 2018 года. Сумма кредита – 10 млн долл, срок – 5 лет. Процентная ставка составляет 8%.

Отметим, 15 мая на "Славутич-Арене" состоится финал Кубка Украины по футболу.