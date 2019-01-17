Финал Кубка Украины может пройти с системой видеоповторов VAR

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что в ближайшее время система заработает в тестовом режиме.

Финальный матч Кубка Украины по футболу в нынешнем году впервые может быть проведен с использованием системы видеоповторов (VAR).

Об этом заявил президент ФФУ Андрей Павелко в эфире телеканала «Футбол 1».

«Мы на финишной прямой. У нас есть несколько технических вопросов. Нужно протестировать оборудование определенным количеством часов. Я думаю, что в ближайшем времени мы увидим эту систему в тестовом режиме.

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Один из вариантов – это финал Кубка Украины. Есть требование от ФИФА, это четкое количество часов в тестовом режиме. Если мы будем успевать, то хотелось бы, чтобы финал Кубка Украины или Суперкубок был проведен с системой VAR», - отметил Павелко.

Добавим, что финальный поединок Кубка Украины запланирован на 15 мая. Впервые решающий матч за трофей примет Запорожье. Игра состоится на «Славутич-Арене», которая вмещает 11 883 зрителей.

Как сообщал УНИАН, «Динамо» и «Шахтер» встретятся уже в 1/4 финала Кубка Украины.