Василий Сачко покинул пост главного тренера полтавской "Ворсклы"

Тренер работал на должности тренера полтавской команды с июня 2013 года.

Футбольный клуб Ворскла (Полтава) объявил об отставке главного тренера команды Василия Сачко.

Сегодня после встречи руководства клуба с Василием Сачко стороны решили не продолжать сотрудничество, досрочно прекратив действие контракта тренера с клубом, говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

После длительной встрече, которая проходила за закрытыми дверями, все пожали руки, поблагодарив друг друга за сотрудничество, за время которого ни разу не возникало споров и моментов несогласия.

"Футбольный клуб «Ворскла» (Полтава) ценит вклад Василия Сачко в развитие клуба – как игрока и тренера. Двери клуба для уважаемого специалиста и большого друга клуба всегда будут открытыми.

Благодарим за проявленный высокий профессионализм в отношении к делу, который служит примером для подражания преемникам. Дальнейших успехов в профессиональной карьере, Василию Викторовичу!", - говорится в сообщении.

Сачко возглавил Ворсклу 12 июня 2013 года. Трижды при тренерстве Василия Викторовича команда принимала участие в еврокубках. Наивысшим же достижением стало завоевание бронзовых наград Чемпионата Украины сезона 2017/2018 и второй в клубной истории старт в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.