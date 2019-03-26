Игрок сборной Украины Зинченко: всегда верил в футбольного бога, мы заслужили эту победу

Футболист сборной Украины поделился эмоциями после победы над Люксембургом.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над командой Люксембурга (2:1) в квалификации Евро-2020. Хавбек стал автором результативной передачи на Виктора Цыганкова в этой игре.

«Всегда верил в футбольного бога. Считаю, что заслужили эту победу. Много сил отдали против сборной Португалии, но опять же: Люксембург тоже отдал много сил против Литвы. Можно многое говорить за поле, что из-за него темп был не очень высоким, которого мы хотели добиться. Но мы добыли результат. Да, были ошибки, без таких игр никуда. Считаю, что в таких играх характер выходит на первое место, и сегодня мы его показали.

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Никогда не любил искать отмазки в поле, потому что оно для всех одинаковое. Опять же: ошибки были, есть и будут, на них нужно обращать внимание. Будем делать анализ и двигаться дальше.

Люксембург здорово насыщал середину поля, было тяжело находить моменты, чтобы как-то пробить по воротам. Да, у нас сегодня более-менее получалось играть через фланги, нужно быстрее доставлять мяч туда, переводить. Но опять же таки: поле немножко дало о себе знать, потому что мяч ходил не так быстро, как мы того хотели», — сказал Зинченко в интервью телеканалу "Футбол 1".

Кроме того, полузащитник прокомментировал ничейный результат в матче Португалия — Сербия (1:1).

«Ничья Португалии и Сербии? Это очень хороший результат, мы такого хотели. Но нам нужно фокусироваться на своей игре», - добавил хавбек.

После этого матча в активе сборной Украины 4 очка и первое место в группе. Люксембург на втором месте с тремя очками.