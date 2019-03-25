Сборная Португалии допустила вторую осечку подряд, сыграв вничью с Сербией (результаты всех матчей)
23:59, 25 марта 2019Футбол
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Сборная Украины выходит в лидеры своей группы.
Португалия - Сербия - 1:1 / REUTERS
Завершились все матчи игрового дня отборочного турнира Евро-2020. В центральном матче группы В соперники сборной Украины - Португалия и Сербия - сыграли вничью 1:1, сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, что сборная Украины на последних секундах вырвала победу в матче с Люксембургом - 2:1.
Группа А
Черногория - Англия - 1:5
Косово - Болгария - 1:1
Группа В
Португалия - Сербия - 1:1
Группа Н
Франция - Исландия - 4:0
Андорра - Албания - 0:3
Турция - Молдова - 4:0
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