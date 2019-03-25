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Сборная Португалии допустила вторую осечку подряд, сыграв вничью с Сербией (результаты всех матчей)

23:59, 25 марта 2019
Футбол
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Португалия - Сербия - 1:1 / REUTERS

Завершились все матчи игрового дня отборочного турнира Евро-2020. В центральном матче группы В соперники сборной Украины - Португалия и Сербия - сыграли вничью 1:1, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Украины на последних секундах вырвала победу в матче с Люксембургом - 2:1.

Группа А

Черногория - Англия - 1:5

Косово - Болгария - 1:1

Группа В

Португалия - Сербия - 1:1

Люксембург - Украина - 1:2

Группа Н

Франция - Исландия - 4:0

Андорра - Албания - 0:3

Турция - Молдова - 4:0

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Теги: #Евро-2020 квалификация