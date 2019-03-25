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На стадионе в Люксембурге сборную Украины поддержат более тысячи болельщиков

15:23, 25 марта 2019
Футбол
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Сборная Украины в Люксембурге не останется без поддержки / as.com

Во время матча Люксембург - Украина в рамках отборочного турнира Евро-2020 по футболу на стадионе «Жози Бартель» ожидается большой десант украинских болельщиков.

Поддержать «сине-желтых» на стадион в Люксембурге придут около тысячи фанатов. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Отметим, что в гостевой игре со сборной Португалии нашу команду поддерживали примерно две тысячи отечественных болельщиков. 

Матч Люксембург - Украина состоится сегодня. Начало - в 21.45 по киевскому времени.  

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Теги: #сборная Украины по футболу#Евро-2020 квалификация