На стадионе в Люксембурге сборную Украины поддержат более тысячи болельщиков

Подопечные Андрея Шевченко не останутся без поддержки на трибунах.

Во время матча Люксембург - Украина в рамках отборочного турнира Евро-2020 по футболу на стадионе «Жози Бартель» ожидается большой десант украинских болельщиков.

Поддержать «сине-желтых» на стадион в Люксембурге придут около тысячи фанатов. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Отметим, что в гостевой игре со сборной Португалии нашу команду поддерживали примерно две тысячи отечественных болельщиков.

Матч Люксембург - Украина состоится сегодня. Начало - в 21.45 по киевскому времени.