На стадионе в Люксембурге сборную Украины поддержат более тысячи болельщиков
15:23, 25 марта 2019Футбол
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Подопечные Андрея Шевченко не останутся без поддержки на трибунах.
Сборная Украины в Люксембурге не останется без поддержки / as.com
Во время матча Люксембург - Украина в рамках отборочного турнира Евро-2020 по футболу на стадионе «Жози Бартель» ожидается большой десант украинских болельщиков.
Поддержать «сине-желтых» на стадион в Люксембурге придут около тысячи фанатов. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Отметим, что в гостевой игре со сборной Португалии нашу команду поддерживали примерно две тысячи отечественных болельщиков.
Матч Люксембург - Украина состоится сегодня. Начало - в 21.45 по киевскому времени.
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