Шевченко: точно будут изменения по сравнению с поединком против Португалии

Наставник "сине-желтых" ответил на вопросы СМИ перед вторым поединком отбора на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов в рамках предматчевой пресс-конференции перед поединком второго тура квалификации Евро-2020 против Люксембурга.

"Cо стартовым составом определимся в день игры. Сегодня на тренировке посмотрим, как ребята восстановились. Команда чувствует себя нормально. У нас мотивация всегда высокая. Мы понимаем, что не можем терять очки, чтобы выйти из группы. Команде важно добиться победы", - отметил Шевченко, чьи слова цитирует football24.ua.

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"Люксембург заслуживает уважения. В последние годы они преуспели, пытаются играть в футбол и за это заслуживают уважения. Мне импонируют команды, которые, несмотря на нехватку качественных игроков, пытаются играть в комбинационный футбол. Люксембург именно такая команда. Они пытаются действовать креативно.

Однозначно будут изменения по сравнению с поединком против Португалии. Сегодня еще раз проверим готовность ребят. Завтра определимся, но замены однозначно будут.

Лунин? Повторюсь, что сегодня будет тренировка, а по составу мы определимся завтра. В нашей команде равноценно каждый игрок, который присутствует в заявке, может оказаться в старте", - добавил главный тренер.

Напомним, матч Люксембург – Украина состоится в понедельник. Начало - в 21.45 по киевскому времени.