Сборная Украины отправилась в Лиссабон, а Мораес впервые показал украинский паспорт

Андрей Шевченко взял с собой в Португалию 25 игроков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко взял на стартовые матчи отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, которые состоятся на выезде, 25 игроков.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды Украины.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей ПЯТОВ («Шахтер»), Денис БОЙКО («Динамо»), Андрей ЛУНИН («Леганес», Испания).

Защитники: Сергей КРИВЦОВ, Богдан БУТКО, Николай МАТВИЕНКО (все — «Шахтер»), Никита БУРДА, Артем ШАБАНОВ, Виталий МИКОЛЕНКО (все — «Динамо»), Александр КАРАВАЕВ («Заря»), Эдуард СОБОЛЬ («Яблонец», Чехия).

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Полузащитники: Евгений КОНОПЛЯНКА («Шальке», Германия), Тарас СТЕПАНЕНКО, МАРЛОС, Сергей БОЛБАТ (все — «Шахтер»), Сергей СИДОРЧУК, Виктор ЦЫГАНКОВ, Виталий БУЯЛЬСКИЙ, Николай ШАПАРЕНКО (все — «Динамо»), Александр ЗИНЧЕНКО («Манчестер Сити», Англия), Руслан МАЛИНОВСКИЙ («Генк», Бельгия), Роман БЕЗУС («Гент», Бельгия).

Нападающие: Роман ЯРЕМЧУК («Гент», Бельгия), Артем КРАВЕЦ («Кайсериспор», Турция), Жуниор МОРАЕС («Шахтер»).

В 16.30 из аэропорта "Борисполь" чартер с национальной командой на борту возьмет курс на Лиссабон.

Ожидаемое время полета - четыре с половиной часа. Около 20.15 по местному времени (минус два от украинского) "сине-желтые" должны прибыть в отель Epic Sana, который на четыре дня станет их домом.

Сегодня вечером сборников ожидает теоретическое занятие. Следующая же тренировка состоится уже в четверг и будет предматчевой.

Как сообщал УНИАН, поединок Португалия - Украина состоится 22 марта в 21.45 по киевскому времени.