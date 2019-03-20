Сборная Украины перед вылетом в Португалию недосчиталась одного футболиста

Полузащитник сборной Виктор Коваленко покинул расположение национальной команды.

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко покинул расположение национальной команды. У 23-летнего украинца растяжение приводящей мышцы, поэтому он пропустит матчи с Португалией и Люксембургом в отборе на Евро-2020.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Виктору Коваленко понадобится неделя на восстановление. Это время он проведет в Киеве.

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В то же время сообщается, что в основную группу сборной Украины вернулся Артем Кравец, у которого был ушиб голени.

Сегодня утром сборная Украины провела тренировку на поле НСК "Олимпийский". После обеда, который состоялся непосредственно на "Олимпийском" в Президентской ложе, команда отправится в аэропорт "Борисполь", откуда в 16.30 возьмет курс на Лиссабон.

Напомним, 22 марта сборная Украины сыграет с Португалией в квалификации Евро-2020, а 25-го числа – на выезде с Люксембургом.