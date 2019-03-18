Шевченко о предстоящем матче Португалия - Украина: не вижу у нас шансов в индивидуальном плане

Главный тренер сборной Украины прокомментировал отсутствие в команде Ярослава Ракицкого.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от старта команды в квалификации Евро-2020. В первом матче 22 марта "сине-желтые" сыграют со сборной Португалии.

"Против лучших игроков мира стратегию очень тяжело найти, ведь Роналду обладает многими данными, находится в великолепной форме. Наверное, мы должны работать именно над командной работой. Я не вижу шансов в индивидуальном плане, мы должны построить нашу игру только за счет коллективных действий. Будут небольшие изменения. Будем искать все возможные стратегии, чтобы убрать Роналду подальше от ворот, потому что все видели, как этот игрок прекрасно играет, как он недавно сделал хет-трик в ворота «Атлетико». Это еще раз говорит, что возраст ему не помеха", - сказал Шевченко, которого цитирует пресс-служба ФФУ.

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Также Андрей Шевченко прокомментировал отсутствие в числе вызванных на сбор игроков Ярослава Ракицкого, который недавно перешел в российский "Зенит".

"Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после. Я как главный тренер принимаю решение, которое сейчас лучше для команды. Считаю, мы вызвали игроков, которые сегодня лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан, больше не задавайте мне этот вопрос", – добавил наставник сборной Украины.

Сборная Украины в рамках двух стартовых туров отбора ЧЕ-2020 сыграет со сборными Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта). Обе игры состоятся на полях соперников.