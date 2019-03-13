Челси провел тренировку на НСК Олимпийский (фото, видео)

Лондонский клуб прилетел в Киев без форварда Гонсало Игуаина.

Стала известна заявка «Челси» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо», который состоится в столице Украины в четверг.

Наставник лондонцев Маурицио Сарри взял в Киев 21 футболиста, среди которых не оказалось форварда Гонсало Игуаина. Как сообщается на официальном сайте клуба, игрок заболел и остался в Лондоне.

Вратари: Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро, Марцин Булка;

Защитники: Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Давид Луиз, Маркос Алонсо, Эмерсон, Давиде Дзаппакоста;

Полузащитники: Итан Ампаду, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Росс Баркли, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои, Эден Азар, Педро, Виллиан;

Нападающий: Оливье Жиру.

Сразу после прилета в Киев команда "Челси" отправилась на НСК Олимпийский, где провела открытую тренировку.

Как сообщал УНИАН, поединок «Динамо» – «Челси» состоится 14 марта в 19.55 на НСК «Олимпийский».