Вербич пропустит игру Лиги Европы с Челси из-за болезни

Словенский легионер так и не успел преодолеть последствия ангины.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич пропустит завтрашнюю игру 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против лондонского Челси.

Словенский легионер так и не успел преодолеть последствия ангины, о чем сам сообщил на своей страничке в Instagram.

"С грустно сообщаю о том, что я не буду играть завтрашнюю игру. Я болел на этой неделе и делал все от меня зависящее, чтобы подготовиться к завтрашнему матчу, но, к сожалению, я не смогу играть. Иногда жизнь идет не так, как вы планировали. Я буду на стадионе, чтобы поддержать команду и надеюсь увидеть всех вас там", - обратился игрок к своим подписчикам.

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Вербич заболел ангиной еще в воскресенье и пропустил матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги против киевского Арсенала.

Наставник киевлян Александр Хацкевич после воскресной игры с Арсеналом отметил: "Гармаш в нападении против Челси? Все будет зависеть от восстановления Русина и Вербича, который также играл на этой позиции. У них больше навыков. Главное, чтобы ребята вернулись в строй".

Как сообщал УНИАН, матч Динамо - Челси состоится в четверг, 14 марта в Киеве. Начало игры в 19.55.

Первый матч недельной давности в Лондоне завершился победой Челси со счетом 3:0.