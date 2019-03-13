Роналду достиг отметки в 700 голов - только 5 игроков в мире забили больше

Еще один факт, подтверждающий величие португальца.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, оформив хет-трик в ворота «Атлетико», покорил отметку в 700 забитых мячей за карьеру. Для этого ему потребовалось 987 матчей.

Такого показателя за всю историю футбола добились еще пятеро футболистов - Йозеф Бицан (805 мячей), Ромарио (772), Пеле (767), Ференц Пушкаш (746) и Герд Мюллер (735).

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси идет в списке бомбардиров седьмым с 678-ю голами, сообщает Eurosport.

Напомним, Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Летом 2018 года он перешел в «Ювентус». Также Криштиану играет за сборную Португалии, являясь ее капитаном.

Как сообщал УНИАН, хет-трик Криштиану Роналду позволил "Ювентусу" совершить впечатляющий камбек в противостоянии с «Атлетико» - победа 3:0 дома после выездного поражения 0:2.

Таким образом, туринский клуб присоединился к "Тоттенхэму", "МЮ", "Аяксу", "Порту" и "Ман Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Еще два участника четвертьфинальной стадии определятся сегодня в матчах "Барселона" - "Лион" и "Бавария" - "Ливерпуль".