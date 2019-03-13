Лига чемпионов, Бавария - Ливерпуль: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть

В Мюнхене состоится ответній и решающий матч 18 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня в Мюнхене состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Бавария примет английский Ливерпуль.

Первый матч в Англии завершился со счетом 0:0, поэтому в Мюнхене обеим командам нужно забивать голы. Баварию выведет в четвертьфинал только победа, в то время как Ливерпулю будет достаточно результативной ничьей. В случае повторения счета 0:0 будет назначено дополнительное время и при необходимости серия пенальти.

"Бавария" может выйти в восьмой четвертьфинал подряд. В то же время, Ливерпуль в прошлом мае дошел до финала и противостоял мадридскому Реалу в решающем матче в Киеве на НСК Олимпийский, напоминает официальный сайт турнира.

Все три встречи между "Ливерпулем" и "Баварией" в Англии завершились без забитых мячей. Вместе с тем, "Бавария" очень удачно играет против английских клубов на своем поле, выиграв четыре последних таких матча. "Ливерпуль" же проиграл четыре предыдущих поединка Лиги чемпионов в гостях.

В активе обоих клубов по пять Кубков европейских чемпионов. "Ливерпуль" последнюю Лигу чемпионов выиграл в 2005-м, "Бавария" - в 2013 году. В прошлом сезоне англичане уступили "Реалу" в финале. "Бавария" четыре раза за пять лет добиралась до 1/2 финала. В том числе в прошлом розыгрыше, когда тоже признала превосходство "Реала".

В этом сезоне "Бавария" обошла "Аякс" и заняла первое место в группе Е. "Ливерпулю" понадобилась победа над "Наполи" в шестом туре, чтобы финишировать на второй строчке в группе С вслед за "Пари Сен-Жермен".

Оба клуба могут похвастать богатейшей еврокубковой историей. Однако это будет всего седьмая встреча "Ливерпуля" и "Баварии" на континентальной арене и вторая почти за 20 лет. До этого пути грандов пересеклись в 2001-м, когда мерсисайдцы одолели мюнхенцев 3:2 на "Луи II" в Монако в Суперкубке УЕФА.

"Ливерпуль" обыграл "Баварию" в полуфинале победного Кубка чемпионов-1980/81. Матч на "Энфилде" завершился нулевой ничьей, а в Мюнхене решающим стал гол Рэя Кеннеди на 83-й минуте. Ответный мяч Карл-Хайнца Румменигге пять минут спустя принес "Баварии" ничью, но путевка в финал досталась "Ливерпулю" по правилу о голах на выезде.

Впервые соперники встретились в полуфинале Кубка кубков-1971/72. На "Энфилде" была зафиксирована нулевая ничья, а в Мюнхене со счетом 3:1 победила "Бавария". Герд Мюллер оформил дубль, еще один гол записал себе в актив Ули Хенесс.

Ориентировочные составы:

"Бавария": Нойер; Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба; Мартинес, Тьяго, Гнабри, Хамес, Рибери; Левандовски

Не сыграют: Киммих (дисквалификация), Мюллер (дисквалификация), Роббен (икроножная мышца), Толиссо (плохая форма)

Под вопросом: Коман (не сообщается)

"Ливерпуль": Алиссон; Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон; Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон; Салах, Фирмино, Мане

Не сыграют: Кейта (не уточняется), Гомес (голеностоп), Окслейд-Чемберлен (задняя мышца бедра)

Под вопросом: Александер-Арнолд (мышца), Ловрен (задняя мышца бедра), Милнер (задняя мышца бедра)

На котировках букмекерских контор фаворитом игры с небольшим преимуществом является команда из Мюнхена. На победу Баварии ставки принимаются с коэффициентом 2.14 к 1, в то время как на ничью - 3.54 к 1, а на победу Ливерпуля - 3.48 к 1.

На украинском ТВ матч покажет телеканал Футбол 2. Начало игры в 22.00.