Лига чемпионов, Барселона - Лион: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть

На знаменитом стадионе Камп Ноу в столице Каталонии состоится ответный матч 1/8 финала главного еврокубка.

Сегодня в Барселоне на знаменитом стадионе Камп Ноу состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Барселона примет на своем поле французский Лион.

Первый матч завершился вничью со счетом 0:0. Таким образом, каталонцев устроит только победа, в то время, как Лион - результативная ничья, сообщает официальный сайт соревнований.

В 1/8 финала ЛЧ-2008/09 "Барса" обыграла "Лион" с общим счетом 6:3. В отличие от нынешнего противостояния обе игры прошли в открытой борьбе с многочисленными голами. В то же время, "Лион" в семи прошлых матчах с "Барсой" ни разу не победил.

Тренер Барселоны Эрнесто Вальверде назвал нулевую ничью в первом матче опасным результатом, а тут еще и проблемы с мышцей бедра у Усмана Дембеле - клоючевого игрока "сине-гранатовых". Все это добавляет интриги поединку на "Камп Ноу". Зрители, по традиции, будут ждать чудес от Лионеля Месси. Чем ответит аргентинец?..

Ориентировочные составы

"Барселона": тер Стеген; Семеду, Пике, Лангле, Альба; Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто; Месси, Суарес

Не сыграют: Рафинья (колено), Вермален (бедро)

Под вопросом: Дембеле (задняя мышца бедра)

"Висит" на карточке: Семеду

"Лион": Лопеш; Денайер, Марсело, Марсал; Дюбуа, Тусар, Ндомбеле, Менди, Фекир; Дембеле, Депай

Не сыграет: Гуйри (колено)

Под вопросом: Марсело (бедро)

На котировках букмекерских контор Барселона считается безусловным фаворитом игры. На победу испанской команды можно поставить с коэффициентом 1.23 к 1, в то время как на ничью - 7.09 к 1, а на победу Лиона - 12.11 к 1.

На украинском ТВ матч покажет телеканал Футбол 1. Начало игры - в 22.00.