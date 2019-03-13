Роналду оформил восьмой хет-трик в Лиге чемпионов и вывел "Ювентус" в четвертьфинал

Союз европейских футбольных ассоциаций поделился некоторыми статистическими данными главного еврокубка.

Накануне состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в котором итальянский Ювентус (Турин) обыграл испанский Атлетико (Мадрид) и вышел в четвертьфинал турнира, обыграв соперника по сумме двух матчей - 0:2 и 3:0.

Два блестящих удара со "второго этажа" позволили хозяевам сравнять счет по сумме двух матчей, а пенальти в концовке поставил в этом противостоянии точку, напоминает официальный сайт УЕФА.

Роналду имеет шанс выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз подряд и в шестой в сумме. Кроме этого португалец отметился такими достижениями:

Роналду сделал восьмой хет-трик в Лиге чемпионов и повторил рекорд Лионеля Месси.

Четыре хет-трика Роналду сделал в плей-офф ЛЧ.

В плей-офф Роналду забил 63 мяча. На 23 больше, чем ближайший преследователь.

"Ювентус" в 28 последних домашних матчах Лиги чемпионов потерпел только два поражения.

Джорджио Кьеллини - пятый игрок в истории "Юве", который провел за клуб 500 матчей.

"Атлетико" не забил в шести из восьми последних гостевых матчей в Лиге чемпионов.

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"Ювентус" отыгрался в Лиге чемпионов после поражения в первом матче впервые с 2006 года, когда в 1/8 финала был бит "Вердер" (2:3 на выезде, 2:1 дома). Во всех пяти предыдущих случаях после поражения 0:2 в гостях в первом матче туринцы неизменно вылетали.

Следующего соперника "Ювентус" узнает в пятницу в 13:00 на жеребьевке в Ньоне.