Новичок Шахтера Тете забил первый гол в товарищеском матче основного и молодежного составов
Утром на тренировочной базе в Святошино футболисты первой команды, принимавшие участие в воскресной встрече с «Карпатами», восстанавливались в фитнес-зале в течение получаса.
Остальных ждала игровая нагрузка – спарринг с молодежкой, сообщает официальный сайт донецкой команды.
Соперники провели два тайма по 35 минут. В стартовом составе «Шахтера» на поле появились Кудрик, Корниенко, Бондарь, Кривцов, Бутко, Малышев, Патрик, Фернандо, Соломон, Тете и Кайоде; за «горняков» U21 играли Кучеренко, Холод, Семенихин, Мате, Конопля, Крыськив, Чех, Топалов, Кащук, Глагола, Кулаков.
В самом дебюте комбинация с участием Тете и Кайоде завершилась точным ударом Фернандо (1:0), а спустя еще шесть минут Тете пробил с угла штрафной площади, и мяч после небольшого рикошета влетел в сетку (2:0).
Во второй половине Паулу Фонсека выпустил Шевченко, Бондаренко, Сиприано, Маркоса Антонио, Дентиньо, Нема и Тотовицкого, в команде Валерия Кривенцова на замену вышли Кузьменко, Меличенко, Яловенко и Чаговец. Молодежка усилиями Дмитрия Топалова (поймал отскок в штрафной и пробил кипера) отквитала один гол – 2:1.
Напомним, заключительный матч первого этапа Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» пройдет 16 марта в Запорожье (начало в 17:00). Дублирующие составы традиционно сыграют на день раньше.