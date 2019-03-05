Реал разгромно проиграл Аяксу и выбыл из Лиги чемпионов

Мадридцы уступили на Сантьяго Бернабеу со счетом 1:4.

В Мадриде на знаменитом стадионе Сантьяго Бернабеу завершился матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Реал принимал Аякс из Амстердама (Нидерланды).

Матч завершился со счетом 1:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Аякс на протяжении всего матча имел преимущество и уже по итогам первого тайма вел со счетом 0:2, который выводил гостевую команду в четвертьфинал.

На 7-й минуте Зиеш открыл счет, а спустя 11 минут - на 18-й - Давид Нерес забил второй мяч в ворота "королевского клуба".

После перерыва рисунок игры не изменился. Мадридци продолжали атаковать, а амстердамцы- выжимать голы из своих немногочисленных моментов. На 62-й минуте Тадич отличным ударом с линии штрафной площади закрутил мяч в дальнюю девятку ворот Тибо Куртуа, и счет стал 0:3. Спустя 8 минут Асенсио забил гол и зажег надежду для Реала, которому оставалось забить два гола за 20 минут - 1:3. Но, уже на 72-й минуте, шикарный удар Шене со штрафного с угла поля привел к тому, что матч завершился со счетом 1:4.

Первый матч в Амстердаме завершился также победой гостей - Реала - с гораздо менее крупным счетом 1:2.

В параллельном матче в Дортмунде немецкая Боруссия во втророй раз проиграла английскому Тоттенхэм Хотспур - 0:1 (0:3 в первой игре). Единственный гол в этом матче в начале второго тайма, на 49-й минуте, забил Гарри Кейн.