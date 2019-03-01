Госорганы выступили за объединенный футбольный чемпионат среди участников АТО

В соответствующих обращениях, направленных в ФФУ содержится предложение рассмотреть возможность объединения двух чемпионатов среди участников боевых действий в один всеукраинский турнир.

Руководство Министерства по делам ветеранов Украины и уполномоченный Президента по вопросам реабилитации участников боевых действий выступили с совместной инициативой объединения двух футбольных первенств страны в единый турнир.

Об этом они сообщили и попросили поддержать такую инициативу Федерации футбола Украины.

В соответствующих обращениях, направленных в ФФУ содержится предложение рассмотреть возможность объединения двух чемпионатов среди участников боевых действий в один всеукраинский турнир. В частности, уполномоченный Президента по вопросам реабилитации УБД Вадим Свириденко отмечает, что "чемпионаты по футболу, которые проводятся под эгидой Федерации футбола Украины, а именно - Открытый чемпионат Украины Героев АТО и Кубок Героев АТО, уместно было бы проводить ежегодно как единственный футбольный мероприятие для всех героев АТО / ООС ". Уполномоченный Президента предлагает принять участие в таких объединенных соревнованиях уже с сезона нынешнего года командам всех силовых ведомств безопасности и обороны, общественных объединений, которые занимаются программами по спортивной реабилитации защитников Украины, а также международных фондов, которые оказывают поддержку Украине.

Логичным считает объединение двух чемпионатов и руководитель Мінветеранов Ирина Фриз. По ее убеждению, это будет способствовать качественной организации и проведения соревнований, большего охвата лиц, нуждающихся в реабилитации после выполнения боевых задач. При этом министр особо подчеркнула, что объединенная первенство среди ветеранов-силовиков предупредит коммерциализацию и политизацию футбольных мероприятий с участием действующих военнослужащих ведомств сектора безопасности и обороны Украины, уменьшение нагрузки на воинские части, на базе которых сформированы команды, которые играют в двух чемпионатах. "Предлагаем структурам сектора безопасности и обороны Украины, другим заинтересованным организациям начиная с сезона 2019 направить усилия на организацию и проведение единого чемпионата Украины среди участников АТО / ООС. Со своей стороны министерство по делам ветеранов гарантирует всестороннюю поддержку этого чемпионата ", - говорится в письме министра.

Напомним, что в 2018 году под эгидой Федерации футбола Украины прошли два турнира, в которых принимали участие команды, сформированные из участников и ветеранов боевых действий на Донбассе. Это Открытый чемпионат Украины Героев АТО и чемпионат Всеукраинской Футбольной Лиги участников АТО на Кубок Героев АТО. Оба проекта направлены на поддержку в прохождении психологической и социальной реабилитации защитников нашего государства. В свою очередь в ФФУ подчеркнули, что данная организация поддержит такую инициативу и продолжит оказывать поддержку защитникам Украины и помогать в организации футбольных мероприятий, в которых примут участие участники боевых действий. Уже с апреля нынешнего года под эгидой Национальной федерации стартует всеукраинский турнир "Кубок непокоренных", в котором примут участие команды, состоящие из ветеранов, получивших ранения и травмы во время боевых операций.