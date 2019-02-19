Ливерпуль, Бавария, Лион и Барселона не забили ни одного гола в матчах Лиги чемпионов
23:52, 19 февраля 2019Футбол
24 0
Обе игры 1/8 финала завершились нулевой ничьей.
Ливерпуль и Бавария не смогли забить ни одного гола в матче Лиги чемпионов / Reuters
В Ливерпуле и Лионе состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в парах Ливерпуль - Бавария и Лион - Барселона.
Оба матча завершились нулевой ничьей, сообщает официальный сайт соревнований.
Ливерпуль имел ощутимое преимущество в игре с Баварией, но так и не смог воплотить его в желанный гол. В одних эпизодах допускали ошибки игроки атаки английского клуба, а в других - отлично проявил себя вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.
Таким образом, английская команда не сумела создать себе необходимого преимущества перед гостевой игрой в Мюнхене.
В свою очередь, в Лионе более именитые гости из Барселоны имели преимущество, но также предпочли сохранить свои ворота в безопасности.
Ответные матчи состоятся, соответственно, в Мюнхене и Барселоне, 13 марта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter