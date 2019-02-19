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Ливерпуль, Бавария, Лион и Барселона не забили ни одного гола в матчах Лиги чемпионов

23:52, 19 февраля 2019
Футбол
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Ливерпуль и Бавария не смогли забить ни одного гола в матче Лиги чемпионов / Reuters

Оба матча завершились нулевой ничьей, сообщает официальный сайт соревнований.

Ливерпуль имел ощутимое преимущество в игре с Баварией, но так и не смог воплотить его в желанный гол. В одних эпизодах допускали ошибки игроки атаки английского клуба, а в других - отлично проявил себя вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.

Таким образом, английская команда не сумела создать себе необходимого преимущества перед гостевой игрой в Мюнхене.

В свою очередь, в Лионе более именитые гости из Барселоны имели преимущество, но также предпочли сохранить свои ворота в безопасности. 

Ответные матчи состоятся, соответственно, в Мюнхене и Барселоне, 13 марта.

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Теги: #футбол#УЕФА#Лига чемпионов