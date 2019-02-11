Месси и Роналду являются основными претендентами в споре за "Золотую бутсу"-2019

Аргентинец пока впереди с 21 голом в национальном чемпионате Испании.

Аргентинский форвард испанской Барселоны Лионель Месси является лидером гонки бомбардиров в споре за Золотую бутсу-2019. Игрок забил в чемпионате Испании 21 гол, что с учетом коэффициента национального первенства 2 принесло ему на данный момент 42 очка, сообщает iSport. Португальский игрок итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду отстает от своего извечного оппонента на 6 очков. Топ-20 лучших бомбардиров на данный момент: 1. Лионель Месси (Барселона): 21 мяч (*2) – 42 очка 2-3. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 18 мячей (*2) – 36 очка 2-3. Криштиану Роналду (Ювентус): 18 мячей (*2) – 36 очков 4-6. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 17 мячей (*2) – 34 очка 4-6. Мохамед Салах (Ливерпуль): 17 мячей (*2) – 34 очка 4-6. Серхио Агуэро (Манчестер Сити): 17 мячей (*2) – 34 очка 7-9. Фабио Квальярелла (Сампдория): 16 мячей (*2) – 32 очка 7-9. Николя Пепе (Лилль): 16 мячей (*2) – 32 очков 7-9. Дуван Сапата (Аталанта): 16 мячей (*2) – 32 очков 10-11. Мбайе Диань (Касымпаша): 21 мяч (*1,5) – 31,5 очков 10-11. Роберт Сков (Копенгаген): 21 мяч (*1,5) – 31,5 очков 12. Лилиу (Нымме Калью): 31 мяч (*1) – 31 очко 13-18. Люк де Йонг (ПСВ): 20 мячей (*1,5) – 30 очков 13-18. Закария Бегларишвили (Флора): 30 мячей (*1) – 30 очков 13-18. Луис Суарес (Барселона): 15 мячей (*2) – 30 очков 13-18. Паулиньо (Хеккен): 20 мячей (*1,5) – 30 очков 13-18. Кшиштоф Пентек (Дженоа-Милан): 15 мячей (*2) – 30 очков 13-18. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал): 15 мячей (*2) – 30 очков 19. Петрик Хобан (Дундалк): 29 мячей (*1) – 29 очков 20. Николай Комличенко (Млада): 19 мячей (*1,5) – 28,5 очков 20. Мбвана Саматта (Генк): 19 мячей (*1,5) – 28,5 очков

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