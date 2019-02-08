На базе бразильского Фламенго вспыхнул пожар - погибли не менее 10 человек

Среди погибших 5 детей младше 14 лет, а также 3 сотрудника клуба.

Сегодня утром на тренировочной базе Фламенго в Рио-де-Жанейро вспыхнул крупный пожар.

Пожарные заявляют о десяти погибших, еще трое человек находятся в тяжелом положении в больнице, сообщает SportArena со ссылкой на Globo.com.

Среди погибших 5 детей младше 14 лет, а также 3 сотрудника клуба.

Как сообщает источник, трагедия произошла в одном из корпусов, где проживают футболисты в возрасте от 14 до 17 лет.

Из-за трагедии отменен субботний поединок между Фламенго и Флуминенсе.

Фламенго завершил прошлый розыгрыш чемпионата Бразилии на втором месте.