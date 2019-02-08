На базе бразильского Фламенго вспыхнул пожар - погибли не менее 10 человек
16:34, 08 февраля 2019Футбол
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Среди погибших 5 детей младше 14 лет, а также 3 сотрудника клуба.
На базе Фламенго загорелся корпус для проживания юных футболистов / g1.globo.com
Сегодня утром на тренировочной базе Фламенго в Рио-де-Жанейро вспыхнул крупный пожар.
Пожарные заявляют о десяти погибших, еще трое человек находятся в тяжелом положении в больнице, сообщает SportArena со ссылкой на Globo.com.
Среди погибших 5 детей младше 14 лет, а также 3 сотрудника клуба.
Как сообщает источник, трагедия произошла в одном из корпусов, где проживают футболисты в возрасте от 14 до 17 лет.
Из-за трагедии отменен субботний поединок между Фламенго и Флуминенсе.
Фламенго завершил прошлый розыгрыш чемпионата Бразилии на втором месте.
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