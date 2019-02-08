Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

Аргентинский легионер из испанской "Барселоны" зарабатывает почти в два раза больше Роналду.

Журналисты французского издания L'Équipe составили свою десятку самых высокооплачиваемых футболистов, выступающих в национальных европейских чемпионатах. Самым дорогим игроком признан аргентинский легионер испанской "Барселоны" Лионель Месси, сообщает официальный сайт издания. Он, например, зарабатывает почти в два раза больше португальского футболиста итальянсокго "Ювенута", Криштиану Роналду В ТОП-10 входят игроки всех национальных чемпионатов из Топ-5, кроме немецкой Бундеслиги, чей самый дорогой футболист - Роберт Левандовски - зарабатывает в мюнхенской "Баварии" 1,33 млн. евро в месяц. Список Топ-10 самых дорогих игроков (суммы указаны до вычета налогов): 1) Лионель Месси ("Барселона") — 8,3 миллиона евро в месяц 2) Криштиану Роналду("Ювентус") — 4,7 3) Антуан Гризманн("Атлетико") — 3,3 4) Неймар ("ПСЖ") — 3,06 5) Луис Суарес ("Барселона") — 2,9 6) Гарет Бэйл ("Реал") — 2,5 7) Филиппе Коутиньо ("Барселона") — 2,3 8) Алексис Санчес ("МЮ") — 2,28 9) Килиан Мбаппе ("ПСЖ") — 1,73 10) Месут Озил ("Арсенал") — 1,6.

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