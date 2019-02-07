Ярмоленко пропустит остаток сезона из-за последствий травмы

Украинский легионер английского "Вест Хэма" не сможет полностью восстановиться в ближайшее время.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини на пресс-конференции накануне матча 26-го тура АПЛ с Кристал Пэлас сообщил о том, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко в связи с травмой ахилла больше не сыграет в нынешнем розыгрыше АПЛ.

По словам наставника Молотобойцев на официальном сайте клуба Андрей Ярмоленко, Уинстон Рид и Карлос Санчес уже не помогут команде в текущем сезоне.

Украинец все еще продолжает восстановление после полученной в октябре травмы ахилла, сроки его восстановления пока неизвестны.

Ярмоленко перешел в лондонский клуб летом прошлого года из дортмундской Боруссии за 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне украинский хавбек провел 10 встреч во всех турнирах за Вест Хэм, забив два гола и сделав одну голевую передачу.