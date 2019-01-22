Ворскла представила двух иностранных новичков
Полтавская «Ворскла» объявила о переходе двух футболистов.
Команду пополнили полузащитники босниец Эдин Шехич и серб Тодор Петрович. Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
23-летний атакующий хавбек Эдин Шехич выступал в Хорватии за «Загреб» и "Хайдук", а также в Словении за команду «Рудар».
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24-летний Тодор Петрович перешел в полтавский клуб в качестве свободного агента. Он успел поиграть в сербских «Сопоте» и «Земуне», а также в Испании за «Херес».
Шехич и Петрович уже провели несколько дней вместе с новыми партнерами на тренировочном сборе "Ворсклы" в Турции.
Сроки контрактов обоих футболистов не сообщаются.
Как ранее сообщал УНИАН, игрок полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач требует погасить задолженность по зарплате от турецкого клуба.