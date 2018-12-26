Игрок сборной Украины по футболу требует четыре зарплаты у турецкого клуба

Турецкий Эскишехиспор имеет задолженность по зарплате перед Владиславом Кулачем.

Игрок полтавской Ворсклы и национальной сборной Украины по футболу Владислав Кулач требует погасить задолженность по зарплате от турецкого клуба Эскишехиспор из города Эскишехир.

Футболист, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, был отдан в аренду в январе 2016 года и провел вторую половину сезозна 2016/17 в составе турецкой команды, сообщает iSport.

Из шести месяцев - четыре украинец не получал зарплату. Любопытьно, что если турецкий клуб не погасит долги перед украинцем до 3 января, то с него в качестве санкций будут сняты 6 очков, пишет портал anadolugazetesi.com.

По возвращении из Турции Кулач сезон провел в Заре, а с лета 2017-го года является игроком Ворсклы.

Осенью Кулач получил вызов в национальную сборную Украины, однако дебютировать в составе главной команды страны ему пока не удалось.