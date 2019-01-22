Над Англией пропал частный самолет с футболистом Кардиффа
13:02, 22 января 2019Футбол
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Судьба аргентинского легионера Эмилиана Сало остается неизвестной.
Сала еще в декабре играл во французском Нанте / fcnantes.com
В Англии пропал самолет, на борту которого мог находиться нападающий Кардифф Сити Эмилиано Сала.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, летевший из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в понедельник вечером в районе островов Каскетс в проливе Ла-Манш, сообщает SportArena со ссылкой на BBC.
На борту могло находиться два человека, одним из которых, предположительно, был 28-летний футболист. Кардифф в настоящий момент разбирается в ситуации.
Поисково-спасательная операция продолжается в не лучших погодных условиях и пока результата не принесла.
Эмилиано Сала лишь на днях перебрался в Кардифф из Нанта, став рекордным приобретением английского клуба за всю его историю.
Любопытен тот факт, что перед началом нынешнего сезона интерес к аргентинскому нападающему проявляло киевское Динамо.
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