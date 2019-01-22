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Над Англией пропал частный самолет с футболистом Кардиффа

13:02, 22 января 2019
Футбол
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Сала еще в декабре играл во французском Нанте / fcnantes.com

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, летевший из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в понедельник вечером в районе островов Каскетс в проливе Ла-Манш, сообщает SportArena со ссылкой на BBC.

На борту могло находиться два человека, одним из которых, предположительно, был 28-летний футболист. Кардифф в настоящий момент разбирается в ситуации.

Поисково-спасательная операция продолжается в не лучших погодных условиях и пока результата не принесла.

Эмилиано Сала лишь на днях перебрался в Кардифф из Нанта, став рекордным приобретением английского клуба за всю его историю.

Любопытен тот факт, что перед началом нынешнего сезона интерес к аргентинскому нападающему проявляло киевское Динамо.

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Теги: #футбол#авиакатастрофа#трансферы