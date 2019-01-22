Над Англией пропал частный самолет с футболистом Кардиффа

Судьба аргентинского легионера Эмилиана Сало остается неизвестной.

В Англии пропал самолет, на борту которого мог находиться нападающий Кардифф Сити Эмилиано Сала.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, летевший из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в понедельник вечером в районе островов Каскетс в проливе Ла-Манш, сообщает SportArena со ссылкой на BBC.

На борту могло находиться два человека, одним из которых, предположительно, был 28-летний футболист. Кардифф в настоящий момент разбирается в ситуации.

Поисково-спасательная операция продолжается в не лучших погодных условиях и пока результата не принесла.

Эмилиано Сала лишь на днях перебрался в Кардифф из Нанта, став рекордным приобретением английского клуба за всю его историю.

Любопытен тот факт, что перед началом нынешнего сезона интерес к аргентинскому нападающему проявляло киевское Динамо.