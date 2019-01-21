Даниил Сикан стал игроком Шахтера

Соглашение с воспитанником львовских «Карпат» рассчитано на 3 года.

17-летний нападающий Даниил Сикан подписал контракт с донецким «Шахтером». Соглашение с воспитанником львовских «Карпат» рассчитано на 3 года, сообщает официальный сайт донецкий команды. В текущем сезоне Даниил Сикан выступал преимущественно в чемпионате U19 (10 матчей, 5 голов). Игрок сборной Украины U19. 12 августа 2018 года дебютировал за первую команду «Карпат» в поединке Премьер-лиги с «Зарей». Даниил Сикан родился 16 апреля 2001 года в Житомире. Рост: 185 см. Амплуа: нападающий

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter