Экс-игрок киевского Динамо, отсидевший срок в тюрьме, стал бездомным в Малайзии

Борис Деркач заложил свой паспорт и в данный момент не имеет определенного места жительства

Бывший полузащитник киевского Динамо, московского ЦСКА и харьковского Металлиста Борис Деркач в данный момент не имеет определенного места жительства и находится в индийском квартале столицы Малайзии Куала-Лумпуре.

По информации страницы в Facebook Troublemakers & Ultras Action, 54-летний украинец находится там без паспорта, так как он его заложил.

В последний раз Деркач выходил на связь с украинскими СМИ в марте 2014 года, тогда он сообщил, что является футбольным агентом.

"Сейчас для меня главное – семья. Нужно детей ставить на ноги. У меня уже почти 10 лет – новый отрезок в жизни. Венгерские приключения и тюрьму забыл как страшный сон. Не сломался. Считаю, что из непростой жизненной ситуации вышел достойно. Работа футбольного агента вызывает нарекания у очень многих, но я через свою совесть еще ни разу в этом бизнесе не переступил. С некоторыми у нас не подписаны агентские контракты – только джентльменские соглашения. В этом просто нет необходимости. Ребята знают, что в любом вопросе достаточно моего слова. Я слишком много пережил, чтобы сейчас обманывать людей", – отмечал тогда Деркач в интервью.

Отметим, что Борис также отсидел 12 лет за вооруженное ограбление в Венгрии, а затем был переведен в Украину.

Борис Деркач начинал свою футбольную карьеру в дубле “Металлиста”, в уже далеком 1981 году. После этого он продолжил карьеру в харьковском “Маяке” (ныне не существует). После начала службы в армии в 1985 году выступал за киевский СКА. Планировался переход в “Динамо” вместе с которым был на сборах команды по приглашению Валерия Васильевича Лобановского. Но переход не состоялся. По приказу Генштаба игрок был переведен в московский ЦСКА, за который выступал до лета 86-го, провел 14 матчей и забил 1 гол. После завершения воинской службы вернулся в “Металлист”, где оставался до 1989 года. В следующем году поступило повторное приглашение от Валерия Лобановского, и теперь уже ничего не могло помешать переходу игрока в Киев. В составе “Динамо”Деркач стал победителем чемпионата СССР 1990 года. Но, несмотря на спортивные достижения, жизнь в столице отразилась на футболисте не лучшим образом. Увлекшись азартными играми в казино, он проигрывал достаточно крупные по тем временам суммы. В 1992 году Деркач оказался в чемпионате Болгарии, в составе Левски (София), а уже в следующем году перебрался в венгерскую «Ньиредьхазу». Но, команде не удалось показать ожидаемого владельцами результата, и после понижения в классе украинский легионер остался без работы.