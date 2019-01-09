Салаха выбрали лучшим футболистом года в Африке второй раз подряд
14:03, 09 января 2019Футбол
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В тройку лучших попали партнер Салаха по "Ливерпулю" Садио Мане и габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг.
Мохаммед Салах - лучший игрок Африки второй год подряд / twitter.com/CAF_Online
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назван лучшим футболистом Африки по итогам 2018 года.
Об этом сообщает официальный твиттер Африканской конфедерации футбола.
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26-летний форвард сборной Египта выиграл приз второй раз подряд.
В этом году, как и годом ранее, в тройку финалистов вошли его партнер по клубу сенегалец Садио Мане и габонский нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.
Ранее Салах стал лучшим игроком Африки в 2018 году по версии BBC.
Отметим, что в 2018 году Салах вышел с "Ливерпулем" в финал Лиги чемпионов, где уступил "Реалу" в Киеве - 1:3. На данный момент "Ливерпуль" с 4-очковым отрывом лидирует в английской Премьер-лиге.
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