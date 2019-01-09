Салаха выбрали лучшим футболистом года в Африке второй раз подряд

В тройку лучших попали партнер Салаха по "Ливерпулю" Садио Мане и габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назван лучшим футболистом Африки по итогам 2018 года.

Об этом сообщает официальный твиттер Африканской конфедерации футбола.

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26-летний форвард сборной Египта выиграл приз второй раз подряд.

В этом году, как и годом ранее, в тройку финалистов вошли его партнер по клубу сенегалец Садио Мане и габонский нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Ранее Салах стал лучшим игроком Африки в 2018 году по версии BBC.

Отметим, что в 2018 году Салах вышел с "Ливерпулем" в финал Лиги чемпионов, где уступил "Реалу" в Киеве - 1:3. На данный момент "Ливерпуль" с 4-очковым отрывом лидирует в английской Премьер-лиге.