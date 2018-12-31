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Шевченко: это был очень важный год для становления сборной, теперь стоят еще более сложные задачи

15:03, 31 декабря 2018
Футбол
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Андрей Шевченко / пресс-служба УЕФА

"Это был очень важный год для становления сборной Украины. Наша с ребятами работа принесла первые результаты, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Перед нами стоят еще более сложные задачи. Я желаю всем игрокам в новом году здоровья, сил, хорошего настроения и побед!

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Какой из матчей я бы выделил в первую очередь? Все матчи этого года были важными с точки зрения развития игры. Мы провели очень активную весну в поединках с соперниками разной силы и различных футбольных школ. Нам удалось посмотреть в действии всех тех, на кого мы рассчитывали. Осенью команда сосредоточенно и дисциплинированно провела групповой турнир Лиги наций. Досрочная победа в турнире дала нам возможность для экспериментов в конце года, в результате тренерский штаб получил много материала для анализа и подготовки команды к играм в отборочном турнире Евро-2020", - отметил Шевченко, которого цитирует официальный сайт ФФУ.

"Я хочу пожелать не только болельщикам, но и всем нам мира, процветания родной страны! Будьте всегда вместе – ну и, конечно, болейте за сборную Украины! Мы играем для вас", – добавил Андрей Шевченко.

Отметим, что в 2018 году сборная Украины провела 10 матчей, из которых проиграла лишь один. Четыре раза команда Шевченко сыграла вничью и сумела добыть пять побед, выйдя в элитный дивизион Лиги наций.

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Теги: #Андрей Шевченко#сборная Украины по футболу