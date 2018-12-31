Шевченко: это был очень важный год для становления сборной, теперь стоят еще более сложные задачи

Андрей Шевченко подвел итоги 2018 года для национальной команды.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко подвел итог 2018 года.

"Это был очень важный год для становления сборной Украины. Наша с ребятами работа принесла первые результаты, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Перед нами стоят еще более сложные задачи. Я желаю всем игрокам в новом году здоровья, сил, хорошего настроения и побед!

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Какой из матчей я бы выделил в первую очередь? Все матчи этого года были важными с точки зрения развития игры. Мы провели очень активную весну в поединках с соперниками разной силы и различных футбольных школ. Нам удалось посмотреть в действии всех тех, на кого мы рассчитывали. Осенью команда сосредоточенно и дисциплинированно провела групповой турнир Лиги наций. Досрочная победа в турнире дала нам возможность для экспериментов в конце года, в результате тренерский штаб получил много материала для анализа и подготовки команды к играм в отборочном турнире Евро-2020", - отметил Шевченко, которого цитирует официальный сайт ФФУ.

"Я хочу пожелать не только болельщикам, но и всем нам мира, процветания родной страны! Будьте всегда вместе – ну и, конечно, болейте за сборную Украины! Мы играем для вас", – добавил Андрей Шевченко.

Отметим, что в 2018 году сборная Украины провела 10 матчей, из которых проиграла лишь один. Четыре раза команда Шевченко сыграла вничью и сумела добыть пять побед, выйдя в элитный дивизион Лиги наций.